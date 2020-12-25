Названо количество претендентов на компенсацию расходов на памятники ветеранам

Родственники 3770 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, захороненных в Крыму и Севастополе в период с июня 1990-го по март 2014 года, получат в 2021 году компенсацию расходов на памятники и надгробия.

Об этом в интервью «Красной звезде» сообщила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.

«Всего такую компенсацию (в 2021 году ее размер составит 37 676 рублей) планируется выплатить родственникам 3 770 участников и инвалидов войны, захороненных в Крыму и Севастополе», — цитирует ТАСС замминистра.

Согласно подписанному 7 декабря указу президента РФ, будут компенсированы расходы на изготовление и установку надгробных памятников участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, умершим и захороненным на территории Республики Крым и города Севастополя в период с 12 июня 1990 года по 17 марта 2014 года. Документ был разработан Минобороны России.