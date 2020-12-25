На мысе Хрустальный будут оперная устрица и балетный куб

Как указано в документах, выполненных севастопольским ГАУC «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды», корректировки выполнены в части увеличения технико-экономических показателей, планируемых к размещению объектов капитального строительства.

Проект парка музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя» планируется сделать в 2021 году. В данной документации представлена визуализация концепции первого этапа строительства — территория театрально-образовательного кластера. Это оперный театр и хореографическая академия. Сама концепция еще не утверждена.

Нужно отдать должное чувству юмора московским архитекторам Группы компаний «Горка», сопроводивших в презентационном ролике картинки будущего оперного театра зловещей увертюрой «Лебединого озера».

Сама же визуализация ничего нового севастопольцам не продемонстрировала. Оперный театр — это «устрица» или «летящая чайка» австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольфа Прикса, Академия хореографии — разноуровневый унылый куб. Правда, его фасад теперь не серо-сиреневый, как было в документации, представленной в августе 2020 года департаментом архитектуры, а белый.

Высота театра над уровнем моря — 70 м. Для сравнения: находящийся рядом обелиск «Штык и парус» имеет высоту 60,2 м.

Есть и приятные моменты. Наконец-то в концепции памятник на мысе Хрустальный, рядом с которым ведется это грандиозное строительство, назван исторически правильно — Матрос и Солдат, а не наоборот, как это делает в своих документах Севнаследие и указывают дорожные указатели на ул.Капитанской.

Документация планировки территории и визуализация с 25 декабря доступны для жителей Севастополя в распечатанном виде в СЦКИ на ул.Ленина, 25. А общественные обсуждения продлятся в интернете до 18 января.