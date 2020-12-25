Музей откроет тематическую библиотеку
Севастопольский военно-исторический музей создаст общедоступную библиотеку из книг собственных библиотечных фондов, посвященных героической истории города.
Об этом журналистам сообщил директор музея Александр Барков. По его словам, это будет совершенно новое, современное общественное пространство, причем очень тематическое. Представленные там книги и газетные вырезки будут посвящены первой (1854-1855) и второй (1941-1942) оборонам Севастополя, а также освобождению города в 1944 году.
«Мы предлагаем открыть еще одну библиотеку для севастопольцев. Разместим там уникальные печатные издания, которые находятся в библиотеке музея», — сказал А.Барков.
Он уточнил, что библиотека будет находится в центре города. Сейчас ведется поиск помещения под нее размером не менее 200 кв.метров. Вероятнее всего, его возьмут в аренду у хозяина-частника.
Пучему-то музей не рассматривает альтернативный вариант — выложить свои книги в цифровой библиотеке.