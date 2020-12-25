Музей откроет тематическую библиотеку

Об этом журналистам сообщил директор музея Александр Барков. По его словам, это будет совершенно новое, современное общественное пространство, причем очень тематическое. Представленные там книги и газетные вырезки будут посвящены первой (1854-1855) и второй (1941-1942) оборонам Севастополя, а также освобождению города в 1944 году.

«Мы предлагаем открыть еще одну библиотеку для севастопольцев. Разместим там уникальные печатные издания, которые находятся в библиотеке музея», — сказал А.Барков.

Он уточнил, что библиотека будет находится в центре города. Сейчас ведется поиск помещения под нее размером не менее 200 кв.метров. Вероятнее всего, его возьмут в аренду у хозяина-частника.

Пучему-то музей не рассматривает альтернативный вариант — выложить свои книги в цифровой библиотеке.