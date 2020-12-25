ФЦП в 2020 году обещают выполнить на 95%

Освоение средств по объектам ФЦП в Севастополе в уходящем году составит 95%. Такая цифра была озвучена 25 декабря губернатором города Михаилом Развожаевым во время его годового отчета Законодательному собранию.

— Средства федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова, в части касающейся Севастополя, в 2020 году будут освоены в бо́льших объемах, чем годом ранее. Показатель составит до 95%, — пообещал М.Развожаев.

По его словам, на текущий момент все мероприятия, которые должны быть начаты в 2020 году, законтрактованы, кассовое исполнение составляет 75%.

Губернатор также уточнил, что среди введенных в 2020 году объектов ФЦП — газопроводы в пригородных селах, пять котельных, два детских сада и школа, седьмой этап трассы «Таврида», две подстанции скорой помощи и другие.

Далее, отвечая на вопрос депутата Романа Кияшко, пожелавшего уточнить, сколько все-таки из 20 вводных объектов ФЦП, уже введено, губернатор пояснил, что точно введены 15, но акты ввода на сегодня получены на шесть.

— Планируем документально ввести 15, из которых пять — под угрозой риска. Из этих пяти — по подстанции №10 скорой помощи и ветлечебницы на улице Бутырской будет 100-процентное кассовое исполнение. Вопрос состоит только в том, чтобы документально их оформить и обеспечить технологическое присоединение к сетям. По трем объектам, в том числе по подстанции скорой помощи №2 и ФОК на улице Гавена, подрядчики не выберут кассу. Поэтому будем вскрывать банковскую гарантию, а достраивать в первом квартале следующего года. Объекты несложные, вопрос — в качестве и квалификации подрядчиков и их ответственности за взятые обязательства, — ответил на вопрос М.Развожаев.

Уточним, что два детских сада, сданных в 2020 году — это объекты, перешедшие с 2019 года: детский сад на ул.Симонка на Северной стороне и новый корпус детского сада в селе Орлиное.

На 1 октября в Севастополе было освоено всего 17,5% бюджетных средств, выделенных на реализацию объектов федерально-целевой программы в 2020 году, подсчитали специалисты Контрольно-счетной палаты города.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры.