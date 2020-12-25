До дна осталось совсем чуть-чуть

Такие данные привел губернатор города на отчете перед заксобранием 25 декабря.

Максимальный объем водохранилища — чуть больше 64 млн кубометров. Критический, ниже которого водохранилище не восстановится, — 7 млн куб.м.

Напомним, что на 9 ноября в Чернореченском водохранилище было 14,4 млн кубометров воды, этого должно было хватить Севастополю на 69 дней — до 16 января. Была надежда на осенние дожди и зимний снег в горах. Но пока хляби небесные над Крымом не разверзлись.

Севастополю обычно нужно около 150 тысяч куб.м воды в сутки. В настоящее время к водоснабжению города подключены альтернативные источники. Воду качают из озер в бывших карьерах — в Инкермане у Свято-Климентовского монастыря, Кадыковском под Балаклавой и у реки Гаффорта. Соответственно забирают 5, 15 и 10 куб.м в сутки. Это позволяет сократить забор из Чернореченского водохранилища до 50 тысяч кубов.

Недостающую воду берут из Андреевского водозабора. Но в «чистом» виде она не соответствует санитарным нормам — слишком жесткая, поэтому на треть объема ее приходится разбавлять водой из Вилинского водозабора.