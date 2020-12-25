Департаменту здравоохранения денег урезали, капстрою добавили

Третья по счету корректировка постановления правительства Севастополя о распределении денег, предоставляемых Москвой на развитие Севастополя, было принята 24 декабря.

Два предыдущих раза распределения столичных денег изменяли в сентябре и начале декабря.

Последняя корректировка скорее носит формальный характер. Чиновники свели «кредит с дебетом» на три миллиарда московских рублей, выделенных на развитие Севастополя в 2020 году.

Согласно документов, майским — первоначальным постановлением департаменту здравоохранения выделялось почти два миллиарда рублей. В сентябре сумму сократили до 1,6 млрд, а в конце года еще урезали до 1,5 млрд рублей. Деньги перебросили департаменту капитального строительства. В итоге к концу года получилось 450 млн рублей.

Каким образом направленные департаменту здравоохранения деньги частично перекочевали в департамент капитального строительства становится ясно из декабрьского постановления. Все отпущенные первоначально средства и были направлены на программу «Здравоохранения», но для решения практических задач были перераспределены между департаментами. Горздваву для лечения, капстрою — на стройки.

Средства распределились следующим образом. На решения нужд учреждений первичной медико-санитарной помощи департаменту здравоохранения было выделено 320 млн; департаменту капитального строительства — 233 млн. На нужды учреждений скорой помощи — 455 млн и 100 млн соответственно. На нужды учреждений охраны здоровья матери и ребенка: депздраву — 78 млн; капстрою — 51,5 млн. На информатизацию и обеспечение комплексной безопасности объектов здравоохранения — депздраву — 625 млн.

Департамент городского хозяйства в 2020 году получил порядка одного млрд рублей московских денег. Эта сумма в течение года не менялась. Деньги были направлены на ремонт и комплексное благоустройство пешеходной зоны — 46 млн, на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство парков и скверов, набережных, пляжей, общественных пространств и улиц — 784 млн, на обновление и приобретение коммунальной техники — 250 млн.