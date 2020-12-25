Денег на новый медколледж пока нет

Анонсированное новое здание медицинского колледжа в районе медкластера на хуторе Пятницкого пока строить не на что.

Об этом 25 декабря сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отвечая на вопрос председателя постоянного комитета по социально-гуманитарным вопроса Законодательного собрания Татьяны Щербакова.

— В проекте планировки территории новый корпус для колледжа запроектирован, но пока финансового источника строительства нет, — сказал губернатор.

Он сообщил, что в следующем году необходимо приложить усилия, чтобы получить деньги на проектирование в рамках Федеральной целевой программы на строительство этого объекта.

Напомним, что 28 сентября состоялись общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории многофункционального медицинского кластера в районе пересечения Фиолентовского и Камышовского шоссе. Среди объектов будущего медицинского кластера также обсуждалось строительство нового здания медицинского колледжа.