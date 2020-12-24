Жителям осажденного Севастополя выдают удостоверения ветеранов

Удостоверения ветерана Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя уже выписаны. С 24 декабря их начали выдавать тем, кто жил в городе во время его обороны 1941-1942 годов.

22 декабря президентом страны подписан долгожданный закон, согласно которому жители осажденного Севастополя включены как категория в федеральный закон 5-ФЗ «О ветеранах». Об этом еще раз 24 декабря напомнил директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.

— Для нас это означает, что меры социальной поддержки, которые получат жители осажденного Севастополя, включат улучшение жилищных условий тем, кто в этом нуждается, компенсацию на капитальный ремонт жилья в случае необходимости (по 100 тысяч рублей), а также льготы по пенсионному обеспечению, — сказал С.Борисенко.

Он также пояснил, что лица из числа жителей осажденного Севастополя, имеющие инвалидность (таких около 170 человек), будут получать так называемую вторую пенсию, в зависимости от группы инвалидности, в размере, кратном социальной пенсии, которая составляет 5283,85 рубля.

— Получается, что третья группа будет получать одну социальную пенсию, вторая — полторы, третья — 200 процентов социальной пенсии ежемесячно, — пояснил директор департамента.

Еще одной льготой станет дополнительная выплата к 9 мая. К деньгам, которые выплачивают к Дню Победы в соответствии с региональным законом (7 тысяч рублей), жители осажденного Севастополя получат выплату от имени правительства Москвы. В 2020 году она составила 6 тысяч рублей.

По словам С.Борисенко, федеральный ветеранский статус предполагает также ряд льгот по медицинскому обеспечению, бесплатный проезд пригородным железнодорожным транспортом, бесплатное ортопедическое протезирование.

Для жителей осажденного Севастополя, не имеющих инвалидность, в соответствии с региональным законом №339-ЗС «О жителях осажденного Севастополя», будет продолжено предоставление льгот по жилищно-коммунальным услугам, поскольку по 5-ФЗ эта категория такими льготами не пользуется.

По словам С.Борисенко, на 24 декабря 1096 человек имеют звание «Житель осажденного Севастополя». Все они люди очень преклонного возраста.

— Мы провели подготовительную работу. Почти у всех собрали фотографии, удостоверения уже заказаны, заполнены, подписаны, печати поставлены и с сегодняшнего дня мы уже начали выдачу удостоверений, — продолжил чиновник.

Он также сказал, что списки жителей осажденного Севастополя — инвалидов переданы в Пенсионный фонд для начисления и выплаты им второй пенсии, начиная с 1 октября 2020 года. Пенсия будет назначена в беззаявительном порядке.

Департамент берет на себя обязательства доставить удостоверения на дом. Документ можно получить и лично в районных управлениях соцзащиты.