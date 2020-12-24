Военные медики совершают марш из Севастополя в Ялту

Утром 24 декабря военнослужащие медицинского отряда начали марш в Ялту из пункта постоянной дислокации в Севастополе.

В составе колонны 100 военнослужащих и 25 единиц специальной военной техники.

По прибытии в Ялту военные медики развернут мобильный госпиталь на территории санатория «Крым» и в кратчайшие сроки приступят к оказанию медицинской помощи населению.

Мобильный каркасный госпиталь рассчитан на 100 коек и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий он оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ.

Как сообщалось, Южный военный округ проводит оперативную переброску двух мобильных госпиталей в Республику Крым для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, сообщила пресс-служба военного ведомства.

Первый госпиталь доставляют из Ростова-на-Дону в Симферополь, второй — из Севастополя в Ялту.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и в Симферополе.