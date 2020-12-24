В убийстве жены подозревают ее мужа

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 33-летней жительницы Севастополя.

Родственники молодой женщины 21 декабря заявили в полицию, что с 20 декабря она не выходит на связь. У следствия имелись все основания полагать, что в отношении пропавшей было совершено преступление, в связи с чем следственным отделом по Гагаринскому району Севастополя было возбуждено уголовное дело по факту ее убийства.

Следователями во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Севастополю был проведен значительный объем работы по установлению всех обстоятельств исчезновения женщины. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Крым» провели поиски на большой территории.

Были получены сведения о причастности к убийству женщины ее мужа и установлена территория сокрытия тела. Жертва преступления была обнаружена закопанной в земле на пустыре в районе Монастырского шоссе с признаками криминальной смерти.

В настоящее время ее супруг задержан. С ним проводятся все необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз, детально устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и его мотивы.

Следствие готовится предъявить фигуранту уголовного дела обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Накануне полиция Севастополя разослала информацию о розыске пропавшей без вести жительнице города Марины Футурнюк. 33-летняя женщина бесследно исчезла из своего дома в СНТ «Электрон-2» вечером, 20 декабря.