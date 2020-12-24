В новогоднюю ночь будут троллейбусы и дежурный катер

Департамент транспорта сообщил, что в ночь на 1 января для удобства горожан на основных маршрутах, связывающих отдаленные районы с центром Севастополя, будут работать троллейбусы.

Это касается маршрутов №№7, 9, 10, 12. Машины останутся на линии до двух часов ночи.

Предусмотрен и дежурный катер на Северную сторону. Он будет всю ночь курсировать на линии Графская пристань – пл.Захарова.

Со 2 по 10 января автобусы и троллейбусы ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» работают по расписанию выходного дня.