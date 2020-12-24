В Ялту и Симферополь доставляют мобильные ковидные госпитали

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по развертыванию двух госпиталей в Республике Крым.

Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России личный состав медицинского отряда специального назначения будет переброшен из Ростова-на-Дону в Симферополь. Второй медотряд совершит марш из пункта постоянной дислокации в Севастополе в Ялту.

По прибытию в кратчайшие сроки будут развернуты медицинские учреждения для оказания помощи пациентам с covid-19.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталя будут оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией, сообщила пресс-служба МО.

В Ялте госпиталь развернут на территории санатория «Крым», в Симферополе — рядом с новым корпусом Республиканской клинической больницы им.Семашко.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и в Симферополе.