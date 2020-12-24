В гериатрическом центре есть заболевшие covid-19

О случаях выявления в севастопольском Доме престарелых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией сообщил 24 декабря на заседании правительства директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.

По его словам, случаи заболевания связаны с эпизодом подозрения инсульта у одного из подопечных, которого поместили в медучреждение соцзащиты.

— Он вернулся, но мы подозреваем, что именно в связи с этим у нас повились контактировавшие с этим человеком медицинские работники. Несмотря на то, что мы их оперативно удалили из смен, выясняется сейчас, что три и, с подозрением, четвертый человек, у нас заразились ковидом, — доложил С.Борисенко.

Он также рассказал о предпринятых в связи с этим мерах профилактики. В частности, прекращено питание постояльцев в общем зале, теперь оно разведено по палатам.

Медицинский и жилые корпуса разделили, также устранили перекрестное общение с персоналом, увеличили количество санобработок.

В настоящее время в интернате находятся 175 человек.

Директору департамента дано поручение протестировать всех подопечных данного учреждения.