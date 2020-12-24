Тротуары обещают переложить до Нового года

Ремонт тротуаров на улицах Адмирала Макарова и Хрулева на Корабельной стороне Севастополя прошел с отрицательным результатом. Но рабочие обещают все срочно переделать.

В начале декабря размеренному укладу жизни одного из старейших районов города пришел конец. Строительная техника и дорожники работали не покладая рук, днем и ночью. За неделю сняли асфальт, вырвали с корнем все бордюры, а заодно кусты и деревья. Еще через неделю уложили толстым слоем новый асфальт. Получилось косо, криво и волнисто.

Через пять дней асфальт содрали и оставили кучами лежать на проезжей части.

Шокированные отрицательным результатом ремонта местные жители забили тревогу. Журналисты «Севастопольской газеты» отправились на Корабельную сторону и засвидетельствовали разруху на тротуарах и дороге.

На вопрос, почему сняли новый асфальт, руководители дорожников, проводящие совещание возле старенького автомобиля, честно сказали, что он был уложен плохо. За чей счет будут переделывать, они не знают, но уверили, что до Нового года обязательно управятся.

Как называется фирма, в которой они трудятся — не знают. «Начальник знает ответы на все вопросы», — отреагировал один из прорабов. Но координаты и имя начальника он тоже не знал.