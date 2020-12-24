Расстрелявшего соседскую собаку мужчину ждет суд

Следственным отделом ОМВД России по Балаклавскому району окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животными.

Соседская собака породы «Сибирский хаски» залезла в загон для домашней птицы 44-летнего жителя Балаклавского района. Животное не проявляло агрессию и не представляло угрозу для окружающих. Тем не менее, мужчина вынес из дома оружие ограниченного поражения и несколько раз выстрелил в собаку.

Расправа происходила на глазах ребенка хозяина хаски.

После случившегося владелец раненой собаки обратился с заявлением в полицию, а животному была оказана необходимая ветеринарная помощь.

Санкция инкриминируемой балаклавцу статьи — жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего — предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.