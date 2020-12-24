Половину собак из закрытого приюта пристроили

За очередным «круглым столом», посвященным судьбе бездомных собак, оставшихся без попечения после закрытия «концлагеря для животных» на Монастырском шоссе, в конце декабря встретились волонтеры-зоозащитники и представители городских властей Севастополя.

Вторая часть обсуждения касалась технического задания контракта на «отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат животных в прежнее место обитания» на 2021 год.

Мест нет и добрых рук не хватает

На этот раз властную сторону на встрече представлял руководитель департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Он объяснил, что в севастопольском приюте для бездомных животных после разрыва госконтракта с юридической компанией «Севастопольский центр права» осталось без ухода 54 собаки, 10 из которых Севастопольским ветеринарным центром признаны нездоровыми. Е.Горлов предложил зооактивистам забрать животных в свои небольшие центры передержки или найти им новых хозяев. Содержание собак он пообещал оплатить по смете.

Общественники от предложения отказались, аргументировав отказ отсутствием мест в их частных приютах и невозможностью в ближайшее время найти собакам хозяев.

Справедливости ради стоит заметить, что на момент скандала, связанного с жестоким обращением с животными, в приюте на Монастырском шоссе находилось около сотни собак. За три недели декабря волонтеры половину животных сумели пристроить в добрые руки, чем спасли их от неминуемой гибели.

По мнению активистов, согласно госконтракту собаки в местах, подобных севастопольскому приюту, не должны содержаться пожизненно. После получения медицинской помощи животные должны быть выпущены в места их обитания. Но до сих пор волонтеры не смогли получить доступа к карточкам на собак. В этих документах, кроме данных об оказанных животному услугах, должна содержаться информация о месте их отлова. Представители заказчика ГБУ «Парки и скверы» обещали ее предоставить, но слово не сдержали.

Е.Горлов подтвердил, что документация найдена и сейчас с карточек делаются копии, которые в ближайшее время передадут волонтерам.

Свинарник по цене элитной недвижимости

Актуальным стал вопрос реализации госконтракта на отлов собак на 2021 год. В Севастополе нет подходящего помещения, где мог бы разместиться приют для безнадзорных животных, соответствующий жестким нормам российского закона о защите животных. Хотя директор горхоза и проинформировал собравшихся, что на данный момент найдены пять возможных помещений, но необходимых условий в них также нет, а на обустройство правительство из бюджета может выделить только полмиллиона рублей, чего явно недостаточно. Поэтому основным помещением для этих нужд по-прежнему остается бывший свинарник на Монастырском шоссе, 30.

Но цена его аренды чрезвычайно высока. По словам представителя владельца помещения Артура Рудольфовича, квадратный метр ангара сдается за 618 рублей, что сопоставимо с ценой коммерческой недвижимости на ул.Большая Морская. Плюс ко всему, в помещение необходимо вложить более миллиона рублей, чтобы оно соответствовало всем нормам законодательства.

Е.Горлов ситуацию прокомментировал: «Мы не имеем права вкладывать бюджетные деньги в частную собственность. Поэтому будем искать варианты или договариваться. Строительство нового приюта — это очень дорого».

Он пообещал дать волонтерам адреса предполагаемых помещений для проверки и составления сметы на благоустройство. Также Е.Горлов поинтересовался, хотят ли зоозащитники поучаствовать в аукционе на отлов в 2021 году и имеют ли общественники нужное для этой работы образование?

Новый контракт по лекалам старого

К сожалению, кроме доброго сердца, страстного желания и опыта общественной работы по защите животных, у волонтеров нет ни профессионального образования, ни необходимого юридического лица, ни стартовых денег на аренду земли и помещения, ни средств на корма, лекарства и прочие нужды.

«Они не бизнесмены, а представители некоммерческих организаций», — поддержала активистов член Общественной палаты РФ Наталья Кирюхина.

Выяснилось, что волонтеры просто хотят участвовать в управлении новым приютом, который обещал построить губернатор Севастополя Михаил Развожаев. На это Е.Горлов резонно заметил: «В таком случае я становлюсь не заказчиком, а работодателем».

На «круглом столе» стало известно, что контракт на 2021 год предполагается заключить на 20 миллионов рублей. Это примерно 16 тысяч рублей на все услуги (около шести позиций) на одно животное. Таким же был и контракт текущего года, исполнителем которого стал «Севастопольский центр права», названный в результате недобросовестным подрядчиком.

Несмотря на конструктивный разговор за «круглым столом», создалось впечатление, что движения вперед по проблеме пока нет.