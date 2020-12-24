Подозреваемый в убийстве жены арестован

Тело пропавшей 20 декабря молодой женщины обнаружили на пустыре рядом с Монастырским шоссе. У следствия есть основание обвинять в криминальном убийстве ее мужа.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя поддержала ходатайство следователя об избрании местному жителю 1985 года рождения меры пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчина обвиняется в убийстве своей жены 1987 года рождения, об исчезновении которой ранее сообщили родственники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Гагаринский районным судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Накануне полиция Севастополя разослала информацию о розыске пропавшей без вести жительнице города Марины Футурнюк. 33-летняя женщина бесследно исчезла из своего дома в СНТ «Электрон-2» вечером, 20 декабря.

Ее муж этим же вечером в соцсетях разместил пост с просьбой помочь найти пропавшую супругу.

Арестованный — Виктор Футурнюк — президент Спортивной Федерации универсального боя Севастополя, военно-спортивный инструктор и заместитель директора одной из школ города по учебно-воспитательной работе.