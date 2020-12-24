Изменились правила приема в вузы

В России принят новый порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в высшие учебные заведения страны. Он дает больше возможностей университетам при утверждении правил приема.

Об изменениях рассказал ответственный секретарь приемной комиссии СевГУ Алексей Баранов.

По его словам, новый порядок приема — это легализация тех предложений, которые поступали от вузов в Минобрнауки в течение последних нескольких лет. Катализатором нововведений стал дистанционный формат обучения. Возможно, теперь абитуриенты будут определяться с выбором вуза более предметно».

Первое и очень важное для абитуриентов изменение: если раньше в соответствии с перечнем вступительных испытаний абитуриент однозначно выбирал дисциплины (результаты ЕГЭ), с которыми он поступает в вуз, то теперь количество дисциплин останется тем же, но по одной из них можно будет сделать выбор.

«Например, раньше, поступая в СевГУ на направление «Информатика и вычислительная техника», необходимо было сдать русский, математику и информатику. Теперь, поступая на это же направление, абитуриент сможет выбирать между физикой и информатикой. Математика и русский останутся обязательными», — объяснил А.Баранов.

Этот подход будет применяться практически по всем направлениям обучения. Направления, где выбора не будет, — это те, где нужно сдавать творческое или профессиональное испытание. В следующем году, вероятно, возможность выбора предметов будет расширена.

Следующее нововведение — теперь вуз определяет количество направлений (от двух до 10), на которые можно подать документы. Ранее можно было подать документы только на три направления в рамках одного вуза. Теперь в СевГУ можно будет подать документы сразу на пять направлений.

Количество вузов, в которые можно подавать документы, не изменилось, их так и осталось пять.

Также важным изменением является аннулирование волнового зачисления при зачислении на бюджет.

«Ранее мы зачисляли абитуриентов в две волны: по первой волне — 80%, по второй — 20%. Теперь будет только одна волна, зачисление по которой проходит 5 августа. До конца августа может быть объявлен дополнительный набор. При такой системе человек должен сразу определиться, в какой вуз он хочет поступить», — говорит А.Баранов.

Изменился перечень индивидуальных достижений, которые дают дополнительные баллы при зачислении. Теперь в качестве индивидуальных достижений могут выступать только победы в олимпиадах школьников, проводимых в соответствии с приказом Мининстерства образования и науки РФ.

Также в перечень индивидуальных достижений включили возможность давать дополнительные баллы за победу в мероприятиях, которые проводит Министерство просвещения РФ.

Победитель олимпиады школьников или мероприятия Министерства просвещения РФ получает десять дополнительных баллов, а призер — шесть.

В следующем году будут актуальны следующие способы подачи документов: через портал «Госуслуги» с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн», через личный кабинет абитуриента на сайте СевГУ, личная подача документов в приемную комиссию университета, подача через почтовые сервисы России и электронную почту.

Перечень подаваемых документов не изменился, но обязательным стал СНИЛС.

В рейтинговых списках теперь мы не увидим ФИО абитуриентов. Идентифицировать себя поступающий сможет через номер СНИЛС. Это связано с защитой персональных данных».

Вступительные испытания будут проводиться как в очном, так и в дистанционном формате. Также остается возможным зачисление в вуз не по оригиналам документов об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление. Оригиналы документов студенты должны будут предоставить после 1 сентября.