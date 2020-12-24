Город очистят от трупов животных

Работы по подбору и утилизации павших животных на территории Севастополя будет выполнять предприниматель из Армянска.

Тендер на поиск подрядчика разместило сайте госзакупок ГБУ «Парки и скверы». Согласно техническому заданию с момента заключения контракта до конца 2021 года исполнитель по заявкам заказчика, а также организаций и граждан должен собрать 7107 кг биологических отходов (трупов павших животных) с придомовых и внутри дворовых территорий, а также мест общего пользования — с проезжей части, обочин и т.п.

Начальная цена контракта 3,3 миллиона рублей, это 465 рублей за килограмм — цена хорошей говядины.

Аналогичный контракт был заключен «Парками и скверами» в мае 2020 года, по его условиям за 700 тысяч рублей подрядчик должен был собрать и утилизировать полторы тонны трупов. На новый год план почти в пять раз больше.

Победителем аукциона на 2021 год стал индивидуальный предприниматель из города Армянска Алексей Кривцов, сбивший цену на 70%. Он согласился выполнить работу за один миллион рублей.

В 2019 году А.Кривцов по заявлению департамента сельского хозяйства Севастополя был привлечен к административной ответственности за торговлю контрфактными ветеринарными лекарственными препаратами. Ему выписали штраф в четыре тысячи рублей.