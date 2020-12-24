Четыре военных транспортных самолета доставили в Крым медотряд специального назначения

Всего в составе медицинского подразделения 100 военнослужащих и около 100 тонн материальных средств.

Мобильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в Симферополе, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Министерства Обороны РФ.

Мобильный многопрофильный госпиталь — полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации.

Второй мобильный госпиталь развернут в Ялте силами медотряда из Севастополя.