Вышли протестовать против застройки мыса Хрустальный

Утром 23 декабря представители общественности Севастополя заявили о своем несогласии с жилой застройкой территории бывшего 54 флотского механического завода, которая продолжается, несмотря на отсутствие на то официальных разрешений, а также вопреки мнения жителей города.

Поводом к проведению акции стали ответы, полученные председателем творческого союза «Севастопольская городская организация профессиональных художников» Виктором Чижовым на запросы в Администрацию Президента РФ, правительство Севастополя, а также Севгосстройнадзор. В них говорится о выявленной самовольной постройке на территории бывшего флотского 54-го механического завода, которая квалифицируется, как административное правонарушение.

На этом основании общественники сочли необходимым вызвать полицию и потребовать остановить стройку.

Сам В.Чижов вышел к территории завода в одиночном пикете, смысл которого он выразил на плакате-обращении к губернатору Михаилу Развожаеву: «Останови уничтожение форта Меншикова Севнаследием!»

Напомним, что жители города бьют тревогу с 2019 года, когда под благовидным предлогом строительства музейно-культурного кластера на мысе Хрустальный началось возведение элитных апартаментов без соблюдения строительных норм, контроля со стороны общественности и с разрушением объектов культурного наследия, которые находятся на территории бывших флотских 24-го и 54-го заводов в центре Севастополя.

Акция общественников проводится накануне обещанного департаментом архитектуры представления проекта планировки территории застройки мыса Хрустальный с визуализацией внешнего вида будущего оперного театра и балетной академии.