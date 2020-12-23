Вакцину «Спутник V» внесли в календарь прививок

С 27 декабря 2020 года вакцина от новой коронавирусной инфекции включена в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Насколько безопасна вакцина от коронавирусной инфекции? Зачем нужна вакцинация, можно ли обойтись без нее, существуют ли противопоказания? Как совместить прививку от covid-19 с другими вакцинами, которые входят в Национальный календарь? На эти и другие вопросы ответит эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин.

— Врожденный иммунитет не всегда способен противостоять возбудителям тяжелых и трудноизлечимых инфекционных заболеваний, таких как гепатит В, столбняк, туберкулез, корь, полиомиелит и многие другие. Поскольку такие инфекции высоко контагиозны (заразны) и заболевшие люди могут заражать здоровых, одна из ключевых задач — остановить распространение инфекции, избежать эпидемии. Кроме того, лечить инфекционные заболевания куда сложнее, чем их профилактировать. Поэтому инфекции стараются предотвратить. Вакцинация — это один из самых эффективных способов создания как индивидуального, так и коллективного иммунитета при многих инфекционных заболеваниях, в том числе при коронавирусной инфекции.

В России действует Национальный календарь профилактических прививок, в рамках которого прививки проводятся в определенном возрасте детям и взрослым. Включенные в календарь прививки застрахованным по ОМС делают бесплатно.

С 27 декабря 2020 года вакцина от новой коронавирусной инфекции включена в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Прививка от covid-19 первой российской вакциной «Спутник V (Гам-Ковид-Вак)» доступна каждому застрахованному бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования.

— Как совместить прививку от covid-19 с обязательными, которые входят в Национальный календарь?

— В такой сложной эпидемической ситуации прививку от covid-19 важно сделать, хотя решение о прививке принимает сам человек. По закону, вакцинация в России добровольна.

Прививки от covid-19 в целом совместимы с прививками по Национальному календарю, но в каждом конкретном случае окончательное решение о наличии или отсутствии у пациента показаний/противопоказаний принимает лечащий врач на основании сбора жалоб, анамнеза, осмотра, а в ряде случаев также с учетом инструментальных и лабораторных методов исследования.

Надо понимать, что, столкнувшись с вирусом или бактерией, вызывающей тяжелое заболевание, непривитый человек рискует своим здоровьем, а часто и жизнью. Когда доля защищенного вакцинацией населения достигает уровня 90-95 процентов, у патогена практически нет шансов распространиться широко и вызвать эпидемию.

Но если игнорировать прививки, могут возникнуть условия для возникновения вспышек инфекций, эффективно управляемых с помощью вакцинации.

— Осенью многие сделали прививку от гриппа. Можно ли совмещать эту прививку с прививкой от covid-19?

— Прививка от гриппа от covid-19 никоим образом не защищает, хотя заболевания похожи по многим симптомам, вирусы, их вызывающие, — разные.

Абсолютных противопоказаний для сочетания вакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа нет. Аналогичным образом совместимость и целесообразность одновременного применения вакцин у каждого конкретного пациента должен определять лечащий врач.

— Кому нельзя делать прививку от covid-19?

— Противопоказания к введению вакцины против коронавирусной инфекции указаны в инструкциях по их применению. Основные противопоказания (на примере «Спутник V», российское название «Гам-Ковид-Вак») — это гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет и тяжелые поствакцинальные осложнения, если они были после предыдущих прививок.

Полный перечень и точные формулировки противопоказаний можно прочитать в инструкции по применению вакцины.

— Безопасны ли вакцины?

— Вакцины, прошедшие государственную регистрацию и официально разрешенные к применению, безопасны. Этот факт признан регистрирующим органом, выдающим разрешение на их применение. Вакцинация против одного заболевания не ослабляет иммунный ответ человека на другое заболевание. Вакцинация не создает какие-либо дополнительные риски для человека, который был в контакте с инфекционным больным или находится в инкубационном периоде заболевания.

По всем возникающим у вас вопросам вы можете проконсультироваться у своего лечащего врача.

— Лучше прививаться сразу от многих болезней или делать прививки по одной?

— Есть комбинированные вакцины, которые одной прививкой защищают сразу от нескольких инфекций. Например, пациенту могут одновременно вводиться вакцины против кори, краснухи и эпидемического паротита, а также от дифтерии, коклюша и столбняка.

Периодичность и возраст, в котором необходимо пройти вакцинацию, определены Минздравом.

Вакцины, разрешенные к одновременному применению, могут вводиться в одном шприце (в виде комбинированного препарата) или в разных шприцах в разные участки тела.

Если ввести две или более вакцин одновременно не получается, прививки делают поэтапно. Например, согласно инструкции по применению, вакцина против желтой лихорадки не вводится одновременно с другими у детей младше 15 лет. Но в каждом случае решение принимает лечащий врач.

— Зачем нужно подписывать добровольное согласие на медицинское вмешательство?

— Дача информированного добровольного согласия перед медицинским вмешательством — это требование ст.20 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан. При этом в таком согласии должна содержаться, в том числе, информация о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.

При этом медицинская организация несет ответственность не только за качество и безопасность проведения вакцинации (например, в случае возникновения абсцессов при нарушении правил асептики и антисептики), но и, например, за полноту сбора аллергологического анамнеза (в частности, в случае возникновения аллергических реакций).

При проведении вакцинации могут возникать нежелательные реакции (например, повышение температуры, различные системные реакции), которые обозначены в инструкциях по применению. В информированном добровольном согласии пациент принимает на себя риск их возникновения, но только в тех случаях, когда медицинская помощь оказана надлежащим образом.

Важно!

В случае отказа в оказании медицинской помощи, а также по любым вопросам, связанным с порядком получения и качеством оказываемой медпомощи, правами пациентов в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), — обращайтесь в свою страховую медицинскую организацию (СМО) по номеру телефона круглосуточной «горячей линии», указанной на сайте СМО в интернете.

Запишите номер страховой медицинской организации в адресную книгу телефона, пусть он всегда будет у вас под рукой.