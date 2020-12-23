После прокурорской проверки появились учебные тетради и рециркуляторы

Устранить нарушения законодательства в части обеспечения учебными пособиями, а также в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в деятельности школы №20 удалось только после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура Нахимовского района Севастополя провела проверку исполнения законодательства об образовании в части обеспечения обучающихся учебными пособиями, а также в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Установлено, что обучение в 1-11-х классах школы №20 организовано по утвержденному директором школы перечню учебников, с использованием рабочих тетрадей, контурных карт и атласов. В библиотеке школы на момент проверки отсутствовали 65 атласов и контурных карт для учащихся 5-х и 6-х классов, предусмотренных рабочими программами.

В учебных и иных помещениях школы использовалось только 5 из 23 необходимых рециркуляторов для обеззараживания воздуха.

Директору образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое удовлетворено. После вмешательства прокуратуры приняты меры к устранению выявленных нарушений. Учащиеся обеспечены необходимыми учебными пособиями, в помещениях школы установлены рециркуляторы. сообщила пресс-служба прокуратуры.