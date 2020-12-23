Отопление дали

В Севастополе поздно ночью 22 декабря возобновили работу 108 котельных, остановленных из-за аварийных работ на газопроводе высокого давления.

Замгубернатора Николай Жигулин около 18.00 пообещал, что газ на котельные подадут в 20.00. Но как сообщила пресс-служба ПАО « Севастопольгаз», огневые работы на аварийном участке удалось завершить только в 21.05.

Поэтапный запуск котельных начали в 22.00. На подъем параметров теплоносителя, чтобы батареи потеплели, потребовалось еще часа три.

Как сообщил директор горхоза, «в 2.34 произведен розжиг всех отключенных котельных Севтеплоэнерго. В работе 107 котельных и Севастопольская ТЭЦ».

Не обошлось без других коммунальных происшествий. Из-за нагрузки на электросети — люди пытались поднять температуру в ледяных квартирах при помощи кондиционеров и калориферов — произошло аварийное отключение света в районе пр.Октябрьской революции. Возобновили электроснабжение поздно вечером.

Газ в отключенные дома начнут возвращать после 8.00 среды, 23 декабря. По правилам техники безопасности это можно делать только в светлое время суток.

Севастопольцев просят предоставить доступ газовикам и управляющим компаниям в дома и квартиры для запитки и подачи газа.

К восстановлению газоснабжения Севастопольгаз привлек 160 штатных сотрудников для проведения работ на газорегуляторных пунктах, линейных участках распределительной сети и системах газоснабжения жилых домов. Кроме того в работах участвуют четыре специализированные организации, заключившие договоры на обслуживание сетей газоснабжения многоквартирных жилых домов с управляющими компаниями.

По вопросам сроков восстановления газоснабжения нужно обращаться по телефону «104».