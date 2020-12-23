О ценах, кредитах и ключевой ставке — просто о сложном

Многие слышали о ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, но мало кто понимает, почему она так важна для каждого из нас. Об этом, в том числе, рассказал управляющий Отделением Севастополь ЦБ РФ Михаил Бежан.

— Что такое ключевая ставка?

Ключевую ставку считают одной из главных цифр экономики. Это процент, под который Центральный банк Российской Федерации выдает кредиты коммерческим банкам. Если ключевая ставка снижается, банки охотно берут кредиты и предлагают клиентам кредитоваться под более низкие проценты. Если ключевая ставка повышается, банки не спешат брать взаймы, кредиты дорожают, и объем денег в экономике сокращается.

— Может ли обычный человек получить кредит по ключевой ставке, и почему банкиры предлагают кредиты под гораздо более высокий процент?

— Центральный банк не оказывает услуги населению и кредитует только коммерческие банки, поэтому его нередко называют банком банков. Ставка коммерческих банков всегда будет выше, поскольку они закладывают в стоимость кредитов все свои издержки. Им нужно платить проценты вкладчикам, чтобы привлечь деньги. Нужно принимать во внимание риски: заемщики ведь могут не вернуть часть выданных кредитов, и у банков будут потери. Кроме того, требуется содержать офисы и штат сотрудников.

Чтобы компенсировать свои траты и заработать, коммерческие банки выдают кредиты под более высокие проценты, чем Центральный банк. Точно так же и магазины продают товары по более высокой цене, чем производители и поставщики.

— А можно рассчитывать на то, что после снижения ключевой ставки автоматически снизится и процент по полученному кредиту?

— Изменение условий кредитования полностью зависит от политики финансовой организации и от пунктов конкретного договора. Поэтому с этим вопросом необходимо обратиться в свой банк. Кроме того, сейчас в банках можно воспользоваться и вариантами перекредитования под более низкий процент.

— Как изменения ключевой ставки сказываются на рядовых горожанах?

— Изменения ключевой ставки, в первую очередь, влияют на проценты по кредитам и вкладам, а в конечном итоге — и на устанавливаемые поставщиком цены в магазинах.

Если Центральный банк поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Это значит, что вслед за этим повышаются ставки по кредитам и депозитам. Люди и компании в такой ситуации менее охотно берут кредиты, а значит, меньше тратят на покупки и меньше инвестируют. В результате снижается спрос на товары и услуги, цены перестают расти и, как следствие, замедляется инфляция.

И наоборот, при снижении ключевой ставки деньги становятся дешевле. Банки снижают ставки, их клиенты берут больше кредитов, больше тратят и инвестируют, и меньше сберегают. Это приводит к росту спроса, повышению цен.

— Получается, что ключевая ставка в конечном итоге влияет на инфляцию?

— Да. И понимание этой связи помогает и в обычной жизни. Например, вы планируете взять ипотеку. Если инфляция снижается, то, возможно, вам стоит немного подождать, пока понизятся ставки. Если инфляция стабильна и близка к цели Банка России (все цифры можно найти на официальном сайте регулятора www.cbr.ru), то решение можно принимать уже сейчас. Таким образом, инфляция – это важный ориентир и для населения, и для бизнеса. И важно, чтобы она находилась на стабильно низком уровне. Мегарегулятор ставит перед собой задачу постоянно поддерживать инфляцию вблизи 4%.

— Почему бы сразу не сделать ключевую ставку в 1%?

— Низкие ставки кажутся привлекательными, и в некоторых странах с развитой экономикой в условиях стабильности цен, обменного курса национальной валюты, налоговых ставок и таможенных тарифов ключевая ставка в 1% — это норма. Но резкое понижение до 1% в нынешних российских условиях может привести к негативным последствиям, ведь в этом случае Банк России будет выдавать дешевые кредиты банкам, которые будут выдавать больше кредитов населению, увеличится спрос, из-за кредитного бума резко ускорится инфляция, и экономика просто не сможет справиться с увеличением количества денег.

Урон для экономики и для каждого отдельного человека будет намного больше, чем выгода от дешевого кредита. Ключевая ставка своего рода является «плотиной», которая защищает экономику от подобной опасности.

— Из материалов ЦБ следует, что инфляция небольшая, и цены растут медленно. Но всем очевидно подорожание мяса, сыров или конфет. Чем это можно объяснить?

— Прежде всего важно понимать, что инфляция по определению — это рост цен. Даже при самой низкой инфляции цены все же медленно, но растут. Также мы все склонны воспринимать инфляцию в магазине как гораздо более высокую. И на это есть несколько причин.

Например, ваша потребительская корзина — личный набор продуктов, вещей и услуг — отличается от стандартной корзины Росстата, по которой он рассчитывает инфляцию. Личная инфляция — это обычно не точный расчет, а то, как мы воспринимаем цены. И рост цен всегда сильнее запоминается, чем снижение. Если вы, например, вегетарианец, то покупаете больше овощей, фруктов и круп, но вам не нужно мясо. В вашем бюджете существенной статьей расходов может быть покупка модных гаджетов, но будут отсутствовать товары для детей. Возможно, вы тратите значительные суммы на развлечения, обучение, отдых. В корзине Росстата доля этих расходов может быть другой.

Когда на рынке появляются новые товары и услуги, и это приводит к изменению потребительских предпочтений, то немного меняется и состав потребительской корзины. Например, сейчас в нее входят смартфон, энергосберегающая лампочка, электронный тонометр и установка пластиковых окон. А раньше их цены не учитывались при расчете инфляции.

Кроме того, инфляция может быть разной по стране. Например, если в регионе активно развиваются фермерские хозяйства, вполне вероятно, что цены на продукты будут несколько ниже за счет высокой конкуренции. А если в регионе увеличился туристический поток, то увеличился и спрос, а значит — цены на основные позиции корзины, скорее всего, тоже вырастут – как это случилось в текущем году в Севастополе.

Надо понимать, что инфляция — это суммарный индекс, и о ней нельзя судить по изменению цен на один товар. Стоимость отдельных продуктов может меняться очень сильно, но если доля этих покупок в корзине мала, на инфляцию это слабо повлияет. Например, если следить за ценой на яйца, доля которых в корзине невелика, то изменение их стоимости не окажет сильного влияния на общий индекс потребительских цен. Но если мы пытаемся оценить личную инфляцию только по отдельным товарам, которые покупаем регулярно, скажем, те же яйца, то картина неизбежно будет отличаться от официальной статистики.

Сейчас мы говорим о годовой инфляции, которая показывает, как изменились цены за последние 12 месяцев, то есть, например, в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года. Важно анализировать именно годовую динамику. Это позволяет исключить колебания цен, связанные с сезонностью. Например, цветы ежегодно дорожают накануне 8 марта и 1 сентября, но в дальнейшем их цена снижается.

— Что сейчас происходит с инфляцией в целом по стране, и насколько ситуация в Севастополе отличается от общероссийской?

— В Севастополе годовая инфляция в ноябре 2020 года составила 5,2%, увеличившись с 5% в октябре и опередив средний показатель по России (4,4%) и по Южному федеральному округу (4,7%).

— Есть ли товары или услуги, цены на которые в Севастополе либо не растут вообще, либо растут совсем незначительно? И что и когда дорожает больше всего?

— Всегда стабильны цены на те услуги, которые регулируются государством. А самый подвижный компонент — цены на продовольствие. Например, в октябре сильно дорожали сахар и растительное масло — из-за низкого урожая свеклы и подсолнечника. Это связано как с сокращением в этом году площадей посевов — из-за избыточного прошлогоднего урожая, так и с неблагоприятными погодными условиями.

— Почему ЦБ не может влиять на ценовую политику по самым востребованным товарам?

— В условиях рыночной экономики цены формирует рынок, они определяются спросом и предложением, и искусственно занижать их чревато для рыночного равновесия. Адекватную ценовую политику на отдельные продовольственные товары, лекарства и тарифы контролирует Федеральная антимонопольная служба России. А Банк России никоим образом не влияет на ценообразование.

Кстати

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,9-4,2% в 2020 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2021 году инфляция прогнозируется на уровне 3,5- 4% и в дальнейшем будет находиться вблизи этих цифр.