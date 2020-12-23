На стройку на мысе Хрустальный пожаловались в полицию

Получив официальные подтверждения, что строительство культурного кластера ведется незаконно, общественники Севастополя обратились в полицию с заявлением о приостановке стройки.

Все самое интересное происходит в Севастополе в дождь или в мороз. Вот и 23 декабря, когда на столбике термометра забрезжил редкий минус, севастопольские общественники, вооружившись искренним негодованием, выступили против бесконтрольной застройки мыса Хрустальный элитным жильем. Несмотря на многочисленные протесты, застройка продолжается, с чем общественность отказывается мириться.

На этот раз поводом для протеста послужили ответы, полученные председателем творческого союза «Севастопольская городская организация профессиональных художников» Виктором Чижовым на запросы в Администрацию Президента РФ, правительство Севастополя, а также Севгосстройнадзор.

В результате установлено, что Департаментом архитектуры и градостроиетльства разрешительная документация, подтверждающая возможность выполнения строительнвых работ на объекте, не выдавалась. Также в Управление государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя не поступало извещение о начале строительных работ. В связи с последним в адрес Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное укультурное наследие», а также пождрядчика АО «Стройтрансгаз» выданы предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта.

«В ходе проверки в деятельности застройщика и лиц, осуществляющих строительство, выявлены нарушения, ответственность за которые предусмотрены частью 1 статьи 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)», — значится в ответе, полученном из правительства Севастополя, за подписью заместителя губернатора Алексея Парикина.

На основании полученных ответов общественники и выдвинулись 23 декабря по направлению к стройке в районе дома по улице Капитанской, 12, наглухо закрытой от посторонних глаз строительным забором.

На стук в калитку к общественникам вышел охранник, пообещавший в позвать кого-то, кто предъявит разрешительные документы на производство работ.

Но вскоре стало понятно, что удовлетворить любопытство горожан строители особо не торопятся, а скорее рассчитывают на легкий морозец, который должен был в ближайшие полчаса разогнать любопытных по домам.

Но не тут-то было! Все они оказались полны решимости добиться того, за чем пришли, а именно приостановить работы до устранения установленных нарушений.

— Я вообще против строительства историко-культурного кластера именно на этом месте. Не считаю, что он городу вообще не нужен. Однако неправильно все тулить в центр города. Нужно развивать его, например, в районе 7-го километра и или, скажем, в Казачке. А здесь происходит уничтожение памятников истории и архитектуры, что недопустимо, — прокомментировала свою позицию Елена Сергеева.

— Стройка должна остановиться. И вообще необходимо пересмотреть концепцию застройки, чтобы не строить на объектах культурного наследия, — прокомментировал происходящее профессиональный реставратор, а также член общественной организации «Севастопольское общество охраны природы, прав человека и исторического наследия» Анатолий Туманов.

— Меня очень беспокоит, что на застройку мыса нет проекта. Мы убедились в этом, отослав запрос в Санкт-Петербург, где находится компания, которая должна была заниматься проектированием кластера, — пояснил сопредседатель общественного движения «Возрождение Севастополя» Василий Федорин.

Когда стало понятно, что процесс общения с представителями подрядчика явно затягивается, общественники вызвали полицию.

Правоохранители прибыли довольно быстро, однако на общественников внимания не обратили, предпочтя заняться пикетирующим стройку председателем городской организации профессиональных художников Виктором Чижовым. Проверка документов и установление его личности настолько заняла всех четвертых стражей порядка, что от общественников они просто отмахнулись: не до вас, идите и пишите заявление в ближайшем отделении полиции.

Они так и сделали. Заявление приняли, пообещав разобраться и дать ответ в установленные законом сроки.