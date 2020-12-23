К лету выработаем коллективный иммунитет

По мнению ученого, лавинообразных подъемов заболеваемости уже не будет.

«К лету 2021 года в Северном полушарии нашей планеты, в том числе и в Крыму, выработается коллективный иммунитет. Летом заболеваемость снизится, а осенью снова будет всплеск, но гораздо меньший, чем в 2020 году. Тогда заболеют все те, кто ещё не заболел. На мой взгляд, зимой-весной 2022 года пандемия практически завершится. Мы вернемся в нормальное русло жизни. Я не утверждаю, что люди будут жить так же, как и в 2019 году. Мир в некотором смысле изменится в любом случае, но ощущение защищённости и открытости границ между странами к этому времени появится», — рассказал В.Оберемок.

Как отмечает ученый, ситуация значительно улучшится уже в 2021 году, а завершения пандемии в 2022-м можно ожидать по ряду причин.

«Во-первых, будут вакцины и лекарства. Во-вторых, большинство людей уже переболеют коронавирусом, и у них сохранится иммунитет. В-третьих, человечество психологически привыкнет к коронавирусу. В-четвертых, повторное заражение переболевших одним и тем же подтипом вируса в ближайшие несколько лет будет маловероятным. А меняется данный вирус не очень быстро по сравнению с другими РНК-содержащими вирусами», — добавил В.Оберемок.

Кроме того, по мнению ученого, сам по себе коронавирус со временем будет ослабевать, а значит, смертность от заболевания будет не такой высокой, как в настоящее время.