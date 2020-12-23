Древнюю гончарную печь переносят в Херсонес

Реставраторы «Херсонеса Таврического» приступили к работам по переносу в фонды музея-заповедника обнаруженной в районе бывшего 54-го завода в центре Севастополя древней гончарной печи в целях ее сохранения.

Об этом рассказала ТАСС первый заместитель директора музея- заповедника «Херсонес Таврический» Татьяна Сарапулкина.

По данным музея, в ноябре на мысе Хрустальном во время археологических работ, которые проводят специалисты Института археологии РАН (Москва) перед строительством музейно-культурного кластера, обнаружены остатки керамической мастерской, в том числе гончарной печи, - в последний раз такой объект находили в Севастополе около 70 лет назад. Оставить на месте найденные археологические памятники невозможно: вскоре они будут разрушены под воздействием природных факторов, и специалисты решили перенести их в фонды музея-заповедника.

«К нам поступил запрос из ИА РАН — коллеги попросили о помощи наших реставраторов, и ввиду уникальности объекта [гончарной печи] наши специалисты сопровождают работы с самого начала раскопок печи. Мы уже несколько недель занимаемся этим объектом. Консультации нам оказывали представители ведущих российских научных организаций, занимающихся вопросами реставрации. Также наши сотрудники воспользовались личными связями, обратились к коллегам из Европы, у которых есть опыт подобной работы, и они откликнулись, прислали пакет методик, которые можно применить в таких случаях», — рассказала Т.Сарапулкина.

Она уточнила, что реставраторы работают с объектом с ноября, но только сейчас началось изъятие печи с места раскопок и перевозка ее частей в музей.

По словам заведующей отделом научной реставрации «Херсонеса Таврического» Инги Шведовой, с таким сложным объектом специалисты Херсонеса столкнулись впервые, и ситуация еще больше осложняется из-за погодных условий. С конца ноября в Севастополе идут дожди, по ночам бывают заморозки, а многие реставрационные материалы не приспособлены к таким условиям.

Сложный объект

Замдиректора музея пояснила, что гончарная печь — очень сложный для реставраторов объект. Дело в том, что она состоит из глиняных блоков, которые обжигались не перед постройкой печи, а во время ее использования, и поэтому они особенно хрупкие. Работа с ними и их хранение требует особых навыков и условий.

«Перед перемещением в музей печь промывали и укрепляли по особым методикам, подходящим для работы именно с этим материалом; отобрали их, протестировав несколько вариантов. Сейчас идет процесс их изъятия: с помощью специального раствора блоки отделяют друг от друга, по схеме они нумеруются, замеряются для фондов. Потом каждый блок упаковывается: оборачивается для сохранности, потом кладется в мягкую «подушку безопасности» и вместе с ней — в ящик, сделанный специально по размерам каждого блока, на заказ», — уточнила собеседница.

В музее уже подготовлено место для хранения печных блоков. В помещении будет соблюдаться особый режим температуры и влажности. В будущем печь планируется выставить в новых корпусах музея, строительство которых планируется в перспективе нескольких лет, а пока с ее элементами будут работать реставраторы, укрепляя и подготавливая их для экспонирования.

Также археологами обнаружена вторая подобная печь, однако решения по ее реставрации пока нет.

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тысячи лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца 14 в.н.э. В Средние века там основали свои поселения генуэзские купцы, а в 15 веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.