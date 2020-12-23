1 января Херсонес не работает

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» сообщил об изменениях в графике доступа посетителей на территорию во время Новогодних и Рождественских праздников.

31 декабря Херсонес работает с 9.00 до 15.00. Доступ на территорию закроют уже в 14.30.

1 января музей-заповедник не работает: территория, экспозиционные и выставочные залы будут закрыты. Доступ в Свято-Владимирский кафедральный собор 1 января будет открыт через центральную входную группу музея-заповедника, вход свободный.

Со 2 января Херсонес работает по следующему графику:

— территория музея будет открыта для посещения с 9.00 до 18.00, допуск посетителей на территорию прекращается в 17.30;

— выставочные и экспозиционные залы — с 9.00 до 17.00.

На период проведения Рождественских богослужений в Свято-Владимирском кафедральном соборе будет обеспечен проход для верующих через центральную входную группу:

— 6 января — с 16.00 до 20.00 на Всенощное бдение;

— с 22.00 до 3.00 на ночную божественную литургию;

— 7 января — с 7.30 на Божественную литургию.

Западный вход в Рождественскую ночь с 6 на 7 января 2021 года будет закрыт.