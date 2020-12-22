Здравоохранение первичного звена модернизируют
Власти Севастополя утвердили программу модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанную до 2024 года.
За этот период на строительство новых медицинских учреждений, закупку оборудования, транспорта, обучение сотрудников планируется потратить порядка 1,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства города.
Планируется строительство врачебной амбулатории на 100 посещений в районе Фиолента и новой поликлиники на 320 посещений в смену в 5-м микрорайоне. Для этого выкупят недостроенный торговый центр на ул.Косарева, 23.
Кроме того, для медицинских учреждений будет закуплено высокотехнологичное оборудование: КТ, МРТ, флюорографы, маммографы, рентгеновские установки. Запланировано приобретение автомобилей для обеспечения медицинской помощью жителей отдаленных районов.
Пополнение медучреждений новыми кадрами ожидается за счет мер социальной поддержки и выпуска первых целевиков — студентов, обучающихся с условием обязательного трудоустройства в Севастополе после выпуска.
Кроме того, программа модернизации первичного звена предусматривает создание условий для прохождения практики студентов-медиков в городских поликлиниках. Для них предусмотрены доплаты к стипендиям, денежная компенсация за аренду жилья на время обучения, а также оплата проезда к месту учебы.