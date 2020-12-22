Здравоохранение первичного звена модернизируют

За этот период на строительство новых медицинских учреждений, закупку оборудования, транспорта, обучение сотрудников планируется потратить порядка 1,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства города.

Планируется строительство врачебной амбулатории на 100 посещений в районе Фиолента и новой поликлиники на 320 посещений в смену в 5-м микрорайоне. Для этого выкупят недостроенный торговый центр на ул.Косарева, 23.

Кроме того, для медицинских учреждений будет закуплено высокотехнологичное оборудование: КТ, МРТ, флюорографы, маммографы, рентгеновские установки. Запланировано приобретение автомобилей для обеспечения медицинской помощью жителей отдаленных районов.

Пополнение медучреждений новыми кадрами ожидается за счет мер социальной поддержки и выпуска первых целевиков — студентов, обучающихся с условием обязательного трудоустройства в Севастополе после выпуска.

Кроме того, программа модернизации первичного звена предусматривает создание условий для прохождения практики студентов-медиков в городских поликлиниках. Для них предусмотрены доплаты к стипендиям, денежная компенсация за аренду жилья на время обучения, а также оплата проезда к месту учебы.