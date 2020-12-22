Построят медцентр для силовиков

«В 2021 году в интересах военнослужащих и сотрудников других силовых структур предлагается начать строительство Единого онкологического центра на базе госпиталя имени Н.Н. Бурденко и многопрофильного центра в Севастополе. У нас в этом городе порядка 150 тысяч силовиков и членов их семей, а достойного медицинского учреждения нет», — сообщил С.Шойгу на расширенном заседании коллегии российского военного ведомства 21 декабря.

Он попросил главнокомандующего «поддержать совместную инициативу силовых ведомств по созданию указанных объектов».