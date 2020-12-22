В конкурсе эскизов медали «Родившемуся в городе-герое Севастополе» три победителя

Открытый конкурс по разработке дизайн-макета «Родившемуся в городе-герое Севастополе» проходил с 21 сентября по 4 октября. В конце года по итогам открытого голосования призовые места достались учащимся школы №14 Сергею Крутько, Артему Бузанкину и Елизавете Душевской.

На конкурс было представлено 47 вариантов эскизов. В числе участников были заявлены профессиональные художники, художники-любители, школьники и домохозяйки.

Из представленных на конкурс работ комиссией были отобраны девять. Победителей выбирали открытым голосованием в социальных сетях СРОО «Севастопольские мамы». Каждый севастополец мог отдать свой голос за полюбившийся эскиз медали.

В результате определили четырех победителей. Однако один из лидеров с голосования был снят, поскольку его работа оказалась плагиатом.

— Мы довольны, что конкурс состоялся. Все присланные работы отличались особой теплотой и душевностью, некоторые эскизы были по-детски добрыми и наивными, — поделилась впечатлениями руководитель СРОО «Севастопольские мамы» Елена Голубева.

«Севастопольские мамы» четыре года назад выступили с инициативой возродить традицию вручения детям, родившимся в Севастополе, памятной медали. В 2017 году проект был презентован на площадке Общественной палаты города. Севастопольцы идею оценили, но только в этом году при поддержке городских властей ее удалось реализовать.

Вручать памятные медали новорожденным начали в Ленинграде в начале 1960-х годов. Позже идея обрела своих сторонников в разных городах бывшего СССР.

Севастопольская памятная медаль изготавливалась из алюминия и окрашивалась в голубой и розовый цвета, для мальчиков и девочек соответственно. На лицевой стороне были нанесены изображения серпа и молота, Памятника затопленным кораблям, звезды города-героя, лавровой ветви и надпись «Город славы морской». На обороте были надпись «Родившемуся в городе-герое Севастополе» и место, где гравировались имя и дата рождения нового жителя города.