Статус ветерана войны распространен на жителей осажденного Севастополя

Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Согласно закону, горожане, награжденные знаком «Жителю осажденного Севастополя», получат федеральные меры социальной поддержки. К таким мерам относятся ежемесячная денежная выплата, обеспечение жильем, компенсация расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

Как уточняется в пояснительной записке, статус ветеранов Великой Отечественной войны в связи с принятием документа смогут получить 1217 человек. На реализацию новых норм потребуются дополнительные расходы федерального бюджета: в 2020 году на эти цели необходимо будет выделить порядка 84,6 млн рублей, в 2021 году — около 216,5 млн рублей, в 2022 году — 223,2 млн рублей, а в 2023 году — 230,9 млн рублей.

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года.