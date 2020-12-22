Сборная КФУ заняла призовые места на Кубке России по чир спорту

Сборная команда Крымского федерального университета Storms заняла три призовых места на Кубке России по чир спорту.

Теперь крымские спортсмены готовятся к чемпионату России, который пройдет в феврале, сообщила пресс-служба КФУ.

«На Кубке России наши ребята заняли первое место в дисциплине «чирлидинг – стант – группа», второе место — в дисциплине «чирлидинг – группа – смешанная», третье – в дисциплине «чирлидинг – стант – партнерский». Тяжело было выходить в соревновательную часть после периода ограничений, связанных с covid-19, но примерно на 70% команда со своей задачей справилась. Теперь готовимся к чемпионату России, чтобы пройти отбор на европейский чемпионат», — рассказала тренер команды Крымского федерального университета по чир спорту Инна Назаренко.

Кроме того, по итогам соревнований три студента Крымского федерального университета выполнили нормативы мастеров спорта.

В Кубке России по чир спорту приняли участие команды из 22 субъектов Российской Федерации.

Чир спорт — вид спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищные хореографические и акробатические элементы.

Чирлидинг — группа поддержки спортивных команд для привлечения зрителей на стадионы и управления эмоциями фанатов.