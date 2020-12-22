Прокуратура проверяет, почему отключили газ

Прокуратурой Севастополя организована проверка исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства по факту временного ограничения подачи газа 22 декабря 2020 года на объекты теплоснабжения, многоквартирные и частные дома.

Установлено, что ограничение подачи газа введено для проведения ремонтных работ на газопроводе в Нахимовском районе г. Севастополя. На место выезжал заместитель прокурора Севастополя Игорь Емельянов.

Ход проведения работ по восстановлению газоснабжения находится на контроле прокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства. Будет дана оценка полноты принятых мер, направленных на обеспечение подачи газа потребителям.

Утечка на стройке

В воскресенье, 20 декабря в 12.18 20 декабря ПАО «Севастопольгаз» обнаружило утечку газа на газопроводе высокого давления на стройплощадке крытого катка в районе пересечения ул.Генерала Мельника и Лабораторного шоссе.

На заседании комиссии по ЧС 21 было принято решение провести ремонтно-восстановительные работы на сетях высокого давления, для этого потребители Балаклавского, Гагаринского, Ленинского и Нахимовского районов Севастополя отключены от газоснабжения с 22 декабря. Также отключены 108 котельных, подающих тепло.

Восстановление подачи газа обещают поэтапно начать с 18.00 22 декабря, а подолжить на следующий день.