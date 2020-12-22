Посмотреть спектакли и научиться танцевать можно в онлайн-формате

В Театре танца им.Елизарова нашли возможность порадовать любителей танцевального искусства в условиях приостановления проведения культурно-зрелищных мероприятий до 15 января 2021 года.

В пресс-службе театра сообщили, что с 20 декабря по 17 января увидеть спектакли театра можно в онлайн-формате в соцсети «Вконтакте» — vk.com/yelizarovtheatre.

Для тех же, кто намерен каникулярное время и период новогодних и рождественских праздников потратить с пользой для себя и освоить различные танцевальные стили, профессиональные танцоры-артисты театра приглашают на онлайн-уроки. Сделать это можно, зайдя на страницы таетра в соцсетях «Инстаграм» и «Вконтакте».