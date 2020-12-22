Новые законы: единый номер «112» и сдерживание цен

Госдума 22 декабря приняла закон о едином номере вызова экстренных оперативных служб — «112», который позволит быстрее оказывать помощь попавшим в беду людям». А также наделила правительство РФ полномочиями в части ограничения роста цен на социально-значимые продукты питания.

Звоните на номер «112»

Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект об обеспечении вызова экстренных и оперативных служб по единому номеру «112», сообщила пресс-служба парламента России. Закон устанавливает единые принципы, требования, временные параметры, регламенты создания, функционирования и развития системы «112». Это позволит скоординировать работу экстренных служб на территории всей страны.

В настоящее время единый номер экстренного вызова функционирует на основании ведомственных нормативных актов — МЧС, Минкомсвязи и поручений правительства.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

В настоящее время единый номер «112» уже действует в 56 субъектах Российской Федерации, и эта система зарекомендовала себя как эффективная.

Держите цены!

Второе чтение прошел законопроект, в соответствии с поправкой к которому правительство РФ получит полномочия в части ограничения роста цен на социально значимые продукты.

Предусматривается, что в целях стабилизации розничных цен на отдельные виды таких товаров на территории субъекта или нескольких субъектов РФ правительство страны вправе устанавливать на них предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 календарных дней.