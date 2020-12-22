На Сапун-горе планируют оживить технику времен Великой Отечественной войны

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник в рамках акции «Живая история» планирует проводить интерактивные мероприятия — запуски исторической военной техники, входящей в уличную экспозицию мемориального комплекса на Сапун-горе. Об этом журналистам сообщил директор музея Александр Барков.

— Акция «Живая история» — это когда техника, расположенная на Сапун-горе, не просто стоит в составе экспозиции, но и оживает. Мы будем регулярно производить пуски техники, рассказывать о ней и о том, какой вклад русское оружие внесло в Победу, — объявил А.Барков.

Сапун-гору на новогодних каникулах музей планирует сделать центральной площадкой для семейных праздников на открытом воздухе. Поэтому первый динамический показ запланирован на 4 января. Посетителей ждут праздничная иллюминация, буфет и оживший танк Т-34.

С наступлением теплой погоды в акции задействуют и другие исторические экземпляры военной техники, пообещал А.Барков.

Реставрация военной техники, выставленной на открытой экспозиции на Сапун-горе ведется совместно со специалистами Черноморского флота с 2018 года. Отремонтированные музейные машины участвуют в парадах на День Победы.