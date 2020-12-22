На проспекте Гагарина автомобиль въехал в столб

В Севастополе сотрудники МЧС России спасли двоих пострадавших вследствие ДТП в микрорвйоне Стрелецкой бухты.

22 декабря в 7.10 оперативному дежурному Центра управления а кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю поступила информация о ДТП на пр.Гагарина. Легковой автомобиль наехал на опору линии электропередачи, водитель и пассажир оказались зажаты внутри салона транспортного средства элементами его конструкции.

Спасатели незамедлительно выехали на место аварии, произвели деблокировку людей и передали их «скорой» для госпитализации, произвели отключение аккумуляторных батарей автомобиля, говорится в собщении пресс-службы ГУ МЧС. Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

Работы полностью завершены в 8.02, в них участвовало 11 человек и 2 единицы техники.