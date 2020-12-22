На новогодние каникулы изменится троллейбусное расписание

Севтроллейбус информирует пассажиров, что 1 января 2021 года изменятся графики движения троллейбусных и автобусных маршрутов.

Общественный транспорт в Новогоднюю и в Рождественскую ночь работать не будет. Это связано с ковидными ограничениями, введенными в Севастополе, запретом устраивать массовые мероприятия на городских площадях.

В первый день нового года машины ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова» на маршруты выйдут позже. В период со 2 по 10 января троллейбусы и автобусы предприятия будут работать по графику выходных дней.

С 11 января расписание общественного транспорта вернется в обычный режим.

С расписанием движения маршрутов ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова» можно ознакомиться на сайте предприятия sevtrol.ru.