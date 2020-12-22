На Большой Морской меняют неприжившиеся деревья

В рамках реконструкции улицы Большая Морская и проводимого в марте комплексного озеленения 22 высаженных дерева не прижились. Их заменят.

О том, что часть высаженных на улице деревьев требуют замены, «Севастопольская газета» сообщала в мае. Визуальный осмотр позволял убедиться, что на некоторых растениях так и не появились листья. Как тогда объяснила член Наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской Наталья Мильчакова, в силу объективных условий, связанных с особенностью севастопольской почвы, а также климатических условий, 100-процентная приживаемость деревьев-крупномеров и не предполагалась.

В свою очередь, подрядчик пообещал, что так и незазеленевшие 15-летние деревья будут заменены на другие в декабре 2020 года. Это и произошло в соответствии с гарантийными обязательствами подрядчика.

В настоящее время высадка новых деревьев начата. Как сообщила служба информации телеканала «Вести.Севастополь» со ссылкой на прораба ООО «Европарк» (город Москва) Олега Колесника, замена деревьев производится в вечернее время, чтобы не создавать неудобства для движения.

Всего замене подлежат 22 дерева.