Киев поставит воду в Крым по просьбе ООН или Красного Креста

Украина готова поставлять воду в цистернах для жителей Крыма, заявил вице- премьер Украины, замглавы делегации Киева в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Резников.

«Когда гуманитарная миссия ООН, МККК (Международного комитета Красного Креста) выйдет и скажет, что есть гуманитарная катастрофа и гражданское население страдает, тогда будут направлены гуманитарные конвои, вода в цистернах под контролем гуманитарных миссий», — цитирует ТАСС А.Резникова.

В интервью, опубликованном 22 декабря на сайте украинского издания «Общественное» А.Резников утверждает, что в автономии «запасов питьевой воды для мирного населения достаточно».

При этом он подчеркнул, что стандартные поставки воды в Крым будут возобновлены после возвращения полуострова в состав Украины.

— Крым намерен обойтись своими силами в решении проблем водообеспечения, — заявил журналистам председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов 22 декабря.

Крым испытывает проблемы с водоснабжением с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. Киев отказался признавать его результаты.