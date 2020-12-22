Город останется без газа и отопления

22 декабря ровно в четыре утра в Севастополе отключат котельные.

Из-за аварийных работ на газопроводе высокого давления на Воронцовской горе, в районе ул. Ген.Мельника, с 4.00 во вторник 22 декабря будут остановлены 108 котельных Севтеплоэнерго, сообщила пресс-служба городского правительства.

Полностью подачу газа потребителям Балаклавского, Гагаринского, Ленинского и Нахимовского районов Севастополя прекратят с 6.00.

Поэтапное восстановление газоснобжения котельных обещают начать в этот же день, после 18.00. Остальным потребителям газ подключат во вторую очередь: начнут с 8.00 среды, 23 декабря. Жителей города просят в это время находиться дома и обеспечить доступ в жилые помещения.

ПАО «Севастопольгаз» принимает все необходимые меры для скорейшего восстановления газоснабжения объектов, для выполнения ремонтно-восстановительного мероприятия задействовано 350 штатных сотрудников, из них 42 инженерно-технических сотрудника и 20 единиц собственного транспорта и специальной техники.

Напомним, что синоптики обещали снегопад и мороз в Севастополе на утро 22 декабря.