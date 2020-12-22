Газоснабжение города начали восстанавливать

Продолжаются ремонтно-восстановительные работы по ликвидации аварийной ситуации на газопроводе высокого давления на Воронцовой горе.

В них задействованы 350 штатных сотрудников ПАО «Севастопольгаз», из них 42 инженерно-технических специалистов и 20 единиц собственного транспорта и специальной техники.

Проведена врезка 250 метров трубы. В настоящее время уже идут подключения городских котельных, сообщила «Севастопольской газете» пресс-служба ПАО «Севастопольгаз».

Работы по поэтапному восстановлению газоснабжения потребителей в Балаклавском, Гагаринском, Ленинском и Нахимовском районах Севастополя продолжатся в светлое время суток 23 декабря.