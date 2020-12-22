Газ в дома вернут только утром 23 декабря

Отопление начнут запускать с 20.00, а газ в дома жителей Севастополя вернут на следующий день.

Аварийные работы на участке газопровода высокого давления в районе ул.Ген.Мельника, начавшиеся 22 декабря в 4 часа утра, к 18.00 выполнены почти полностью, сообщил замгубернатора Николай Жигулин. По его информации, работ осталось на 30- максимум, 40 минут по последнему сварному шву.

— В 19.00 мы планируем отдать систему под продувку, заполнение и опрессовку. В районе 20 часов ГУПС «Севтеплоэнерго» планирует подать газ на все котельные, — сказал Н.Жигулин.

Запуск котельных будет производится поэтапно. Отопление в дома вернется не в один момент. А газ в многоквартирные дома подадут только утром, поскольку согласно существующих правил запуск делать это ночью запрещено.

В связи с этим замгубернатора обратился к севастопольцам с просьбой, начиная с 8.00 утра 23 декабря предоставить доступ всем службам и управляющим компаниям в дома для их запитки и подачи газа.

Отметим, что в некоторых районах Севастополя отопления нет, а газ есть.