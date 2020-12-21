За уборку улиц заплатят 300 миллионов рублей

В этом году конкурс на 300-миллионный госконтракт прошел на безальтернативной основе. ООО «Чистый город» оказался единственным участником и, соответственно, победителем торгов. Заказчик работ — государственное бюджетное учреждение «Парки и скверы».

Согласно техническому заданию, состоящему из 28 видов услуг, в течение 2021 года сотрудники клининговой компании займутся ручным и механизированным подметанием улиц и сбором случайного мусора на тротуарах, в зеленых зонах, местах у остановочных комплексов. В зимнее время — посыпкой песком и ручной уборкой улиц от снега. Осенью -сгребанием опавшей листвы и веток с зеленых зон и мест общего пользования с использованием мешков. Выкашиванием газонов и сорной растительности.

Услуги по санитарной уборке города должны оказываться ежедневно, без выходных и праздничных дней. Компания исполнитель гарантирует использование специализированной техники и механизмов, уборочного инвентаря, персонала, необходимого для полноценной очистки.

С 2002 года ООО «Чистый город» является крупнейшим перевозчиком отходов в Севастополе, сообщается на сайте компании.