Водовод на Кадыковском карьере ввели досрочно

Чуть больше двух месяцев потребовалось военным строителям, чтобы проложить 10 км труб для подачи воды из Кадыковского карьера в Балаклаве в систему водоснабжения Севастополя.

Торжественная церемония запуска состоялась 19 декабря. Объект по телемосту принимали заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин и заместитель Министра обороны России Тимур Иванов.

«Сегодня мы открываем водозабор для подачи воды в Севатосполь. Хочу отметить, что этот объект реализован в самые короткие сроки силами Минобороны. Найдены удачные технические решения и даже раньше срока объект сдан», — сказал М.Хуснуллин.

Как сообщила пресс-служба правительства города, «трасса водовода проложена с максимальным сохранением существующего эколандшафта». Проведены исследования воды — она полностью пригодна для подачи в городскую систему водоснабжения.

«На строительство сложного объекта понадобилось всего 68 суток. Кадыковский карьер даст Севастополю дополнительно 15 тысяч кубических метров в сутки, что позволит экономить воду Чернореченского водохранилища», — рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Учитывая геологию района строительства, точку водозабора в Кадыковском карьере и перепад абсолютных высот основной трассы и места водозабора — 110 метров, применена уникальная плавучая понтонная водонасосная станция, изготовленная по индивидуальному заказу с применением отечественных высоконапорных насосов.

Станция полностью автоматизирована. Параметры работы отображаются онлайн на центральном диспетчерском пункте водоканала, также онлайн передаются сведения об уровне воды в Кадыковском карьере, при этом применяется буй-уровнемер, разработанный c привлечением специалистов Севастопольского государственного университета.

Заместитель министра обороны Т.Иванов доложил о реализации второго этапа — строительстве водозабора на реке Бельбек с инженерными сооружениями и водосбросом: «Работы ведутся в круглосуточном режиме, на участке задействовано более 320 человек и 100 единиц техники. Строительная готовность объекта превышает 50%. Полный комплекс работ будет завершен 1 марта 2021 года.

Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит подавать 50 тысяч кубических метров пресной воды в сутки для снабжения Севастополя.

Дополнительные источники уже дают Севастополю 30 тысяч кубометров воды в сутки: 10 тысяч — из озера у горы Гасфорта, около 5 тысяч — из озера в Инкермане, 15 тысяч — Кадыковский карьер. Это позволяет не вводить графики и не отключать воду в городе.

Потребление из Чернореченского водохранилища сейчас снизили с 80 до 50 тысяч куб.м в сутки. Еще 30 тыс.куб.м дают Севастополю Андреевский и Вилинский водозаборы.