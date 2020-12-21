В Севастополе ждут снегопада

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 22 декабря ожидаются осадки в виде снега. Водителей просят воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояние.

В Крыму снег идет уже с воскресенья, 20 декабря. Высота снежного покрова в восточных районах и в горах 1 см, туманы, гололедица. В горах температура до -7°С.

К утру вторника, 22 декабря северо-восточный ветер донесет снежные облака и до Севастополя. А днем — уже без существенных осадков. Температура воздуха ночью 1-3°С мороза, днем 1-3°С тепла. На дорогах местами гололедица.

Отрицательная температура ожидается и в ночь на среду, 23 декабря. Днем — облачно с прояснениями, без осадков, температура 2-4°С тепла.

С четверга, 24 декабря начнется потепление. Днем синоптики обещают небольшой дождь и южный ветер до 15-17м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем 7-9°С тепла.