В Севастополе начнут строить радиолокационную станцию «Яхрома»

Строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» должно начаться в Севастополе в следующем году, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«В 2021 году министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. По перевооружению <...> начать работы по строительству РЛС «Яхрома» в Севастополе», — цитирует ТАСС выступление С.Шойгу время итоговой коллегии военного ведомства.

По словам министра, также начнется строительство отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее.

Ранее сообщалось о планах по развертыванию радиолокационной станции «Воронеж». В августе генконструктор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев сообщил ТАСС, что программа строительства проходит защиту эскизного проекта, после утверждения развертывание РЛС займет 2,5-3 года.

О РЛС «Яхрома» ранее в открытых источниках не упоминалось.