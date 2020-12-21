«Тамбов» может не получить лицензии РПЛ и ФНЛ на следующий сезон

По информации «РБ-Спорт», в четверг региональная академия футбола вышла из состава членов ассоциации футбольного клуба «Тамбов». Из-за этого у клуба возникнут проблемы с получением лицензии на следующий сезон, сообщает портал « Рейтинг Букмекеров ».

На данный момент «Тамбов» испытывает большие проблемы с финансированием. Область не выделяла денег футбольному клубу с июня этого года. В связи с этим часть футболистов основного состава намерена бойкотировать уже второй матч подряд.

По нашим данным, сейчас власти региона еще больше усложнили ситуацию. В четверг академия футбола Тамбовской области вышла из состава членов ассоциации клуба. Это значит, что она больше не имеет права голоса на общем собрании членов, даже оставаясь учредителем, но «Тамбов» теперь не соблюдает правовой критерий для получения лицензии в РПЛ и ФНЛ.

Процесс лицензирования начнется в марте следующего года. Для участия в ФНЛ футбольный клуб обязан иметь академию с семью возрастными группами, а для РПЛ — вовсе с молодежной командой.

По информации «РБ-Спорт», решение вывести академию футбола из состава членов «Тамбова» принималось руководством региона. Сейчас академия напрямую подчиняется начальнику управления по физической культуре и спорту области Михаилу Белоусову. О причинах данного решения неизвестно.

После 17 туров чемпионата России «Тамбов» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В воскресенье команда на «Мордовия-Арене» сыграет против казанского «Рубина».